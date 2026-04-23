Bal trad’ avec le groupe Turbochaussettes Salle des fêtes La Jonchère-Saint-Maurice
Bal trad’ avec le groupe Turbochaussettes Salle des fêtes La Jonchère-Saint-Maurice samedi 6 juin 2026.
La Jonchère-Saint-Maurice
Bal trad’ avec le groupe Turbochaussettes
Salle des fêtes 14 Rue de Limoges La Jonchère-Saint-Maurice Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Avec le groupe Turbochaussettes composé deJérôme Salpeteir cordes pincées, Yves Menut souffles, Jean-Michel Ponty cordes frottées. Musiques à danser. Répertoire traditionnel. Ambiance conviviale. Venez seul, en couple ou en famille. Joie et gaité garanties ! .
Salle des fêtes 14 Rue de Limoges La Jonchère-Saint-Maurice 87340 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 39 81 03 adaj87@orange.fr
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L’événement Bal trad’ avec le groupe Turbochaussettes La Jonchère-Saint-Maurice a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Monts du Limousin
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