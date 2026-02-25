Repas au château organisé par L’ AS Varzy Football Rue Jacques Amiot Varzy
Tarif : 10 EUR
Début : 2026-03-07 19:00:00
L’ AS Varzy Football organise un repas au château de Varzy DJ toute la soirée Crudités, jambon à la Chablisienne, tarte aux pommes Apéro offert Places limitées Réservations au 06 51 10 03 60 .
Rue Jacques Amiot Château de Varzy Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 10 03 60
