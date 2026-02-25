Repas au château organisé par L’ AS Varzy Football Rue Jacques Amiot Varzy

Repas au château organisé par L’ AS Varzy Football

Rue Jacques Amiot Château de Varzy Varzy Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

L’ AS Varzy Football organise un repas au château de Varzy DJ toute la soirée Crudités, jambon à la Chablisienne, tarte aux pommes Apéro offert Places limitées Réservations au 06 51 10 03 60 .

Rue Jacques Amiot Château de Varzy Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 10 03 60

English : Repas au château organisé par L’ AS Varzy Football

L’événement Repas au château organisé par L’ AS Varzy Football Varzy a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Clamecy Haut Nivernais