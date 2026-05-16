Repas bandas à Lou Palancot’ JU-BELLOC Jû-Belloc

Jû-Belloc

Repas bandas à Lou Palancot’

JU-BELLOC 4 Chemin de Cabos Jû-Belloc Gers

Tarif : – – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 12:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Lou Palancot’, élevage gersois spécialisé dans la production de bœuf d’exception issu du croisement Wagyu (Kobé) et Blonde d’Aquitaine, vous invite à partager une soirée festive autour d’un repas bandas le samedi 22 août.

Au menu, une viande d’exception élevée sur l’exploitation et des produits locaux à savourer dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Les No Name Brass Band assureront l’animation musicale avec leur énergie débordante et leurs sonorités festives, pour une soirée placée sous le signe du partage et de la bonne humeur.

Entre gastronomie, musique et rencontres, venez découvrir l’univers de Lou Palancot’ et profiter d’un moment authentique au cœur de la campagne gersoise. Une belle occasion de célébrer l’été entre amis ou en famille autour des saveurs du Sud-Ouest.

Réservation obligatoire.

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JU-BELLOC 4 Chemin de Cabos Jû-Belloc 32160 Gers Occitanie loupalancot@gmail.com

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English :

Lou Palancot, a Gers-based farm specializing in the production of exceptional beef from a crossbreed of Wagyu (Kobe) and Blonde d’Aquitaine, invites you to share a festive evening featuring a bandas-style meal on Saturday, August 22.

On the menu: exceptional meat raised on the farm and local products to enjoy in a warm and friendly atmosphere. The No Name Brass Band will provide the musical entertainment with their boundless energy and festive sounds, for an evening filled with sharing and good cheer.

Between fine dining, music, and socializing, come discover the world of Lou Palancot’ and enjoy an authentic experience in the heart of the Gers countryside. A wonderful opportunity to celebrate summer with friends or family while savoring the flavors of the Southwest.

Reservations required.

L’événement Repas bandas à Lou Palancot’ Jû-Belloc a été mis à jour le 2026-06-15 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65