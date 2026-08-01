Informations pratiques

Chalais

Repas Banquet costumé Renaissance

Château de Chalais Chalais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 17:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

La famille Théry, propriétaire du château de Chalais a le plaisir de vous convier à une soirée Ambiance Renaissance exceptionnelle, placée sous le signe de l’élégance et de l’émotion. Venez costumé!

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Château de Chalais Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 08 15 08

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English :

The Théry family, owners of the Château de Chalais, are delighted to invite you to an exceptional Renaissance-themed evening, characterised by elegance and emotion. Please come in costume!

L’événement Repas Banquet costumé Renaissance Chalais a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme du Sud Charente