Repas Banquet costumé Renaissance Chalais
mercredi 19 août 2026 · Chalais
Informations pratiques
Chalais
Repas Banquet costumé Renaissance
Château de Chalais Chalais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 17:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
La famille Théry, propriétaire du château de Chalais a le plaisir de vous convier à une soirée Ambiance Renaissance exceptionnelle, placée sous le signe de l’élégance et de l’émotion. Venez costumé!
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Château de Chalais Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 08 15 08
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English :
The Théry family, owners of the Château de Chalais, are delighted to invite you to an exceptional Renaissance-themed evening, characterised by elegance and emotion. Please come in costume!
L’événement Repas Banquet costumé Renaissance Chalais a été mis à jour le 2026-08-10 par Office de tourisme du Sud Charente
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