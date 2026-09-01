Journées du patrimoine visite du chateau Chalais
samedi 19 septembre 2026 · Chalais
Informations pratiques
Chalais
Visites du Château de Chalais Journées Européennes du Patrimoine
15 Rue du Château Chalais Charente
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Dimanche venez découvrir les visites costumés et des danses d’époque seront proposées dans les salons!
Samedi dès 16h et dimanche des visites guidés seront données pour découvrir le chateau.
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15 Rue du Château Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 33 32 76 yves.bonnin82@orange.fr
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English :
On Sunday, come and experience the costumed tours and period dances taking place in the drawing rooms!
On Saturday and Sunday, guided tours will be available for €11.
L’événement Visites du Château de Chalais Journées Européennes du Patrimoine Chalais a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente
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