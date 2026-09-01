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AGENDA · Chalais

Journées du patrimoine visite du chateau Chalais

samedi 19 septembre 2026 · Chalais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
15 Rue du Château
Ville
16210 Chalais
Département
Charente
Tarif
6 6 6

Chalais

Visites du Château de Chalais Journées Européennes du Patrimoine

15 Rue du Château Chalais Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Dimanche venez découvrir les visites costumés et des danses d’époque seront proposées dans les salons!
Samedi dès 16h et dimanche des visites guidés seront données pour découvrir le chateau.
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15 Rue du Château Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 33 32 76  yves.bonnin82@orange.fr

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English :

On Sunday, come and experience the costumed tours and period dances taking place in the drawing rooms!
On Saturday and Sunday, guided tours will be available for €11.

L’événement Visites du Château de Chalais Journées Européennes du Patrimoine Chalais a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente

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