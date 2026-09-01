Journées du patrimoine visite du chateau Chalais

Informations pratiques

Chalais

Visites du Château de Chalais Journées Européennes du Patrimoine

15 Rue du Château Chalais Charente

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Dimanche venez découvrir les visites costumés et des danses d’époque seront proposées dans les salons!

Samedi dès 16h et dimanche des visites guidés seront données pour découvrir le chateau.

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15 Rue du Château Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 33 32 76 yves.bonnin82@orange.fr

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English :

On Sunday, come and experience the costumed tours and period dances taking place in the drawing rooms!

On Saturday and Sunday, guided tours will be available for €11.

L’événement Visites du Château de Chalais Journées Européennes du Patrimoine Chalais a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente