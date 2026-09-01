Informations pratiques

Chalais

visite exceptionnelle du donjon et des charpentes -Journées européennes du patrimoine

15 Rue du Château Chalais Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Dimanche venez découvrir la visite exceptionnelle du donjon et des charpentes avec la famille Théry pour guide. Des lieux intimes du château qui ne sont pas ouverts au publique habituellement!

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15 Rue du Château Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 33 32 76 yves.bonnin82@orange.fr

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English :

This Sunday, come and enjoy a special tour of the keep and the roof trusses, guided by the Théry family. These are intimate parts of the castle that are not usually open to the public!

L’événement visite exceptionnelle du donjon et des charpentes -Journées européennes du patrimoine Chalais a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme du Sud Charente