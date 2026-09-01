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AGENDA · Chalais

visite exceptionnelle du donjon et des charpentes -Journées européennes du patrimoine Chalais

dimanche 20 septembre 2026 · Chalais

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
15 Rue du Château
Ville
16210 Chalais
Département
Charente
Tarif
15 15 15

Chalais

visite exceptionnelle du donjon et des charpentes -Journées européennes du patrimoine

15 Rue du Château Chalais Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Dimanche venez découvrir la visite exceptionnelle du donjon et des charpentes avec la famille Théry pour guide. Des lieux intimes du château qui ne sont pas ouverts au publique habituellement!
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15 Rue du Château Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 33 32 76  yves.bonnin82@orange.fr

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English :

This Sunday, come and enjoy a special tour of the keep and the roof trusses, guided by the Théry family. These are intimate parts of the castle that are not usually open to the public!

L’événement visite exceptionnelle du donjon et des charpentes -Journées européennes du patrimoine Chalais a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de tourisme du Sud Charente

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