Repas célibataires A la bonne tablée Mortroux

Repas célibataires

A la bonne tablée 43 Grande Rue Mortroux Creuse

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Repas célibataires

Vendredi 13 février

19h30

22€

-3 entrées

-3 plats au choix

-3 fromages et salade

-3 desserts

Sur réservation 07.85.73.52.49

–> A la bonne tablée .

A la bonne tablée 43 Grande Rue Mortroux 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 73 52 49 evelyne.sorel@laposte.net

