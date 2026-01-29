Repas célibataires A la bonne tablée Mortroux
Repas célibataires A la bonne tablée Mortroux vendredi 13 février 2026.
Repas célibataires
A la bonne tablée 43 Grande Rue Mortroux Creuse
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Repas célibataires
Vendredi 13 février
19h30
22€
-3 entrées
-3 plats au choix
-3 fromages et salade
-3 desserts
Sur réservation 07.85.73.52.49
–> A la bonne tablée .
A la bonne tablée 43 Grande Rue Mortroux 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 73 52 49 evelyne.sorel@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Repas célibataires Mortroux a été mis à jour le 2026-01-27 par Portes de la Creuse en Marche