Repas célibataires A la bonne tablée Mortroux

Repas célibataires

Repas célibataires A la bonne tablée Mortroux vendredi 13 février 2026.

Repas célibataires

A la bonne tablée 43 Grande Rue Mortroux Creuse

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13

Date(s) :
2026-02-13

Repas célibataires
Vendredi 13 février
19h30
22€
-3 entrées
-3 plats au choix
-3 fromages et salade
-3 desserts
Sur réservation 07.85.73.52.49

–> A la bonne tablée   .

A la bonne tablée 43 Grande Rue Mortroux 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 85 73 52 49  evelyne.sorel@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Repas célibataires Mortroux a été mis à jour le 2026-01-27 par Portes de la Creuse en Marche