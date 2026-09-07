Repas champêtre, Cave coopérative, Saint-Hilaire-de-Brethmas

Informations pratiques

Repas champêtre Dimanche 13 septembre, 12h00 Cave coopérative Gard

20 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T12:00:00+02:00 – 2026-09-13T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T12:00:00+02:00 – 2026-09-13T16:00:00+02:00

Cave coopérative Rue des Vignerons, Saint-Hilaire-de-Brethmas Saint-Hilaire-de-Brethmas 30560 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 09 79 80 41 »}]

Jambon à la broche proposé par le Comité des fêtes.