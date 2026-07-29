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AGENDA · Jard-sur-Mer

Repas champêtre de Jard Accueil résidence Romaric Jard-sur-Mer

mardi 15 septembre 2026 · résidence Romaric · Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
12:30:00
Lieu
résidence Romaric
Adresse
2 Chem. des Combes
Ville
85520 Jard-sur-Mer
Département
Vendée
Tarif

Jard-sur-Mer

Repas champêtre de Jard Accueil

résidence Romaric 2 Chem. des Combes Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 12:30:00
fin : 2026-09-15

Date(s) :
2026-09-15

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résidence Romaric 2 Chem. des Combes Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 7 87 01 55 58  jardaccueil@orange.fr

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English :

L’événement Repas champêtre de Jard Accueil Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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