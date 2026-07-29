AGENDA · Jard-sur-Mer
Repas champêtre de Jard Accueil résidence Romaric Jard-sur-Mer
mardi 15 septembre 2026 · résidence Romaric · Jard-sur-Mer
Informations pratiques
Jard-sur-Mer
Repas champêtre de Jard Accueil
résidence Romaric 2 Chem. des Combes Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-15 12:30:00
fin : 2026-09-15
Date(s) :
2026-09-15
.
résidence Romaric 2 Chem. des Combes Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 7 87 01 55 58 jardaccueil@orange.fr
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English :
L’événement Repas champêtre de Jard Accueil Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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