Repas champêtre de Jard Accueil résidence Romaric Jard-sur-Mer

Informations pratiques

Jard-sur-Mer

Repas champêtre de Jard Accueil

résidence Romaric 2 Chem. des Combes Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 12:30:00

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

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résidence Romaric 2 Chem. des Combes Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 7 87 01 55 58 jardaccueil@orange.fr

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English :

L’événement Repas champêtre de Jard Accueil Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral