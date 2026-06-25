Repas champêtre et feu d’artifice Connerré
Repas champêtre et feu d’artifice Connerré samedi 11 juillet 2026.
Connerré
Repas champêtre et feu d’artifice
Terrain de camping Connerré Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Repas sur réservation avec le présence du groupe AMA. Retraire aux flambeaux et feu d’artifice offert par la commune. .
Terrain de camping Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 14 21 47 03
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English :
L’événement Repas champêtre et feu d’artifice Connerré a été mis à jour le 2026-06-25 par Pays Perche Sarthois