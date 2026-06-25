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Repas champêtre et feu d’artifice Connerré

Repas champêtre et feu d’artifice Connerré samedi 11 juillet 2026.

Adresse
Terrain de camping
Ville
72160 Connerré
Département
Sarthe
Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Connerré

Repas champêtre et feu d’artifice

Terrain de camping Connerré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Repas sur réservation avec le présence du groupe AMA. Retraire aux flambeaux et feu d’artifice offert par la commune.   .

Terrain de camping Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 14 21 47 03 

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English :

L’événement Repas champêtre et feu d’artifice Connerré a été mis à jour le 2026-06-25 par Pays Perche Sarthois

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