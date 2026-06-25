Connerré

Repas champêtre et feu d’artifice

Terrain de camping Connerré Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Repas sur réservation avec le présence du groupe AMA. Retraire aux flambeaux et feu d’artifice offert par la commune. .

Terrain de camping Connerré 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 14 21 47 03

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English :

L’événement Repas champêtre et feu d’artifice Connerré a été mis à jour le 2026-06-25 par Pays Perche Sarthois