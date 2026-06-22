Repas champêtre Vernou-en-Sologne
Repas champêtre Vernou-en-Sologne samedi 11 juillet 2026.
Vernou-en-Sologne
Repas champêtre
Aire de repos et de Loisirs Vernou-en-Sologne Loir-et-Cher
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
7
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 23:30:00
Date(s) :
2026-07-11
La commune de Vernou-en-Sologne vous invite à vivre une soirée inoubliable à l’occasion de la Fête nationale ! Rendez-vous le samedi 11 juillet 2026 à l’aire naturelle de repos et de loisirs pour un moment convivial, gourmand et magique, au cœur de notre belle Sologne
Dès 19h00, installez-vous pour un repas champêtre à ciel ouvert dans un cadre naturel et apaisant, en famille ou entre amis.
À 22h15 retraite aux flambeaux
À 23h00 grand spectacle pyrotechnique, un feu d’artifice by pyroconcept haut en couleur à partager tous ensemble !
23h30 Bal populaire
Réservation obligatoire avant le 5 juillet ! 7 .
Aire de repos et de Loisirs Vernou-en-Sologne 41230 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 98 20 22
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English :
L’événement Repas champêtre Vernou-en-Sologne a été mis à jour le 2026-06-22 par ADT41
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