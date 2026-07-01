Repas citoyen organisé par la mairie de Corvol-l’Orgueilleux Salle des fêtes Corvol-l’Orgueilleux

Informations pratiques

Corvol-l’Orgueilleux

Repas citoyen organisé par la mairie de Corvol-l’Orgueilleux

Salle des fêtes 240 Sur les Ponts Corvol-l’Orgueilleux Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:00:00

fin : 2026-07-14 16:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Apéritif offert par la mairie, suivi d’un repas citoyen avec inscription et règlement obligatoire en mairie avant le 8 juillet adultes 15€ et enfants (6 à 12 ans) 8€ hors boissons. Menu paëlla, fromage, tartelettes. Places limitées ! .

Salle des fêtes 240 Sur les Ponts Corvol-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 13 77 mairie.corvol.lorgueilleux@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas citoyen organisé par la mairie de Corvol-l’Orgueilleux

L’événement Repas citoyen organisé par la mairie de Corvol-l’Orgueilleux Corvol-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Clamecy Haut Nivernais