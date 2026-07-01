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Repas citoyen organisé par la mairie de Corvol-l’Orgueilleux Salle des fêtes Corvol-l’Orgueilleux

mardi 14 juillet 2026 · Salle des fêtes · Corvol-l'Orgueilleux

Repas citoyen organisé par la mairie de Corvol-l’Orgueilleux Salle des fêtes Corvol-l’Orgueilleux

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
240 Sur les Ponts
Ville
58460 Corvol-l'Orgueilleux
Département
Nièvre
Tarif
8 8 8 Tarif enfant Tarif enfant

Corvol-l’Orgueilleux

Repas citoyen organisé par la mairie de Corvol-l’Orgueilleux

Salle des fêtes 240 Sur les Ponts Corvol-l’Orgueilleux Nièvre

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14 16:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Apéritif offert par la mairie, suivi d’un repas citoyen avec inscription et règlement obligatoire en mairie avant le 8 juillet adultes 15€ et enfants (6 à 12 ans) 8€ hors boissons. Menu paëlla, fromage, tartelettes. Places limitées !   .

Salle des fêtes 240 Sur les Ponts Corvol-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 13 77  mairie.corvol.lorgueilleux@wanadoo.fr

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English : Repas citoyen organisé par la mairie de Corvol-l’Orgueilleux

L’événement Repas citoyen organisé par la mairie de Corvol-l’Orgueilleux Corvol-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Clamecy Haut Nivernais

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