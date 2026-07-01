Repas citoyen organisé par la mairie de Corvol-l’Orgueilleux Salle des fêtes Corvol-l’Orgueilleux
mardi 14 juillet 2026 · Salle des fêtes · Corvol-l'Orgueilleux
Informations pratiques
Corvol-l’Orgueilleux
Repas citoyen organisé par la mairie de Corvol-l’Orgueilleux
Salle des fêtes 240 Sur les Ponts Corvol-l’Orgueilleux Nièvre
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14 16:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Apéritif offert par la mairie, suivi d’un repas citoyen avec inscription et règlement obligatoire en mairie avant le 8 juillet adultes 15€ et enfants (6 à 12 ans) 8€ hors boissons. Menu paëlla, fromage, tartelettes. Places limitées ! .
Salle des fêtes 240 Sur les Ponts Corvol-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 13 77 mairie.corvol.lorgueilleux@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas citoyen organisé par la mairie de Corvol-l’Orgueilleux
L’événement Repas citoyen organisé par la mairie de Corvol-l’Orgueilleux Corvol-l’Orgueilleux a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Clamecy Haut Nivernais