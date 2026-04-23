Repas cochon grillé Peyrusse-le-Roc
Repas cochon grillé Peyrusse-le-Roc dimanche 3 mai 2026.
Peyrusse-le-Roc
Repas cochon grillé
Peyrusse-le-Roc Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Repas cochon grillé, à la salle des fêtes à partir de 12 h. Au menu farçou accompagné de sa salade, cochon grillé, flageolets, fromage, pompe à l’huile. Café et vin compris. Enfants (- de 12 ans) 12 euros, adultes 17 euros. Réservation obligatoire 07 43 55 47 77 ou par mail peyrusse.le.roc@gmail.com (Comité des fêtes) .
Peyrusse-le-Roc 12220 Aveyron Occitanie +33 7 43 55 47 77 peyrusse.le.roc@gmail.com
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English :
L’événement Repas cochon grillé Peyrusse-le-Roc a été mis à jour le 2026-04-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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