AGENDA · Yviers
Repas & Concert Chris Kenward Bar Yviers Yviers
samedi 19 septembre 2026 · Bar Yviers · Yviers
Informations pratiques
Yviers
Repas & Concert Chris Kenward
Bar Yviers 1 Rue du Lavoir Yviers Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dernier concert de la saison au Bar d’Yviers, profitez d’un moment musical avec Chris Kenward, suivi d’un repas.
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Bar Yviers 1 Rue du Lavoir Yviers 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 44 05 29 baryviers@outlook.com
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English : Repas & Concert Chris Kenward
Concert and a meal.
L’événement Repas & Concert Chris Kenward Yviers a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente
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