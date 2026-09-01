Repas & Concert Chris Kenward Bar Yviers Yviers

Informations pratiques

Yviers

Repas & Concert Chris Kenward

Bar Yviers 1 Rue du Lavoir Yviers Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dernier concert de la saison au Bar d’Yviers, profitez d’un moment musical avec Chris Kenward, suivi d’un repas.

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Bar Yviers 1 Rue du Lavoir Yviers 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 06 44 05 29 baryviers@outlook.com

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English : Repas & Concert Chris Kenward

Concert and a meal.

L’événement Repas & Concert Chris Kenward Yviers a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente