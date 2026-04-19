Repas concert d’anniversaire Eugénie-les-Bains
Repas concert d’anniversaire Eugénie-les-Bains vendredi 1 mai 2026.
Eugénie-les-Bains
Repas concert d’anniversaire
Chez Léonie Eugénie-les-Bains Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Le 1er mai repas concert anniversaire chez Léonie !
Programme à venir… .
Chez Léonie Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 19 19
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English : Repas concert d’anniversaire
L’événement Repas concert d’anniversaire Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par Tourisme Aire Eugénie
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