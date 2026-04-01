Mazères-sur-Salat

REPAS-CONFÉRENCE LES OBJETS MOBILIERS HISTORIQUES EN COMMINGES

CAFÉ DES SPORTS Mazères-sur-Salat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 19:30:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

“Objets historiques du Comminges un voyage passionnant autour d’un repas”

Repas-conférence à la découverte des trésors mobiliers du Comminges

Plongez au cœur du patrimoine local et laissez-vous raconter l’histoire fascinante des objets qui façonnent l’identité du Comminges.

De leur protection à leur restauration, en passant par leur conservation et leur valorisation, découvrez les missions essentielles qui permettent de préserver ces témoins du passé.

Une soirée exceptionnelle en présence de Isabelle Sourroubille, conservatrice déléguée des antiquités et objets d’art de la Haute-Garonne. .

CAFÉ DES SPORTS Mazères-sur-Salat 31260 Haute-Garonne Occitanie joly.c3@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

historical objects from Comminges: a fascinating journey over a meal?

L’événement REPAS-CONFÉRENCE LES OBJETS MOBILIERS HISTORIQUES EN COMMINGES Mazères-sur-Salat a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE