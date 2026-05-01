Repas côte de bœuf au braséro salle Phénix Moissannes

Moissannes

Repas côte de bœuf au braséro

salle Phénix Rue de la Mondoune Moissannes Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:00:00

fin : 2026-05-24 02:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Amateurs de bonne viande et de moments chaleureux, nous vous donnons rendez-vous pour une soirée autour d’une côte de bœuf grillée au braséro.

Au menu kir à la châtaigne, salade de cabécou chaud et de magret fumé, côte de bœuf, sauce au poivre ou au bleu, frites maison, fromage, flognarde aux pommes. .

salle Phénix Rue de la Mondoune Moissannes 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 01 05 79 bureauamicalelaiquemoissannes@gmail.com

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English : Repas côte de bœuf au braséro

L’événement Repas côte de bœuf au braséro Moissannes a été mis à jour le 2026-04-14 par Terres de Limousin