Repas côte de bœuf au braséro salle Phénix Moissannes
Repas côte de bœuf au braséro salle Phénix Moissannes samedi 23 mai 2026.
Moissannes
Repas côte de bœuf au braséro
salle Phénix Rue de la Mondoune Moissannes Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-24 02:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Amateurs de bonne viande et de moments chaleureux, nous vous donnons rendez-vous pour une soirée autour d’une côte de bœuf grillée au braséro.
Au menu kir à la châtaigne, salade de cabécou chaud et de magret fumé, côte de bœuf, sauce au poivre ou au bleu, frites maison, fromage, flognarde aux pommes. .
salle Phénix Rue de la Mondoune Moissannes 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 01 05 79 bureauamicalelaiquemoissannes@gmail.com
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English : Repas côte de bœuf au braséro
L’événement Repas côte de bœuf au braséro Moissannes a été mis à jour le 2026-04-14 par Terres de Limousin
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