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Repas côte de bœuf au braséro salle Phénix Moissannes

Repas côte de bœuf au braséro salle Phénix Moissannes

Repas côte de bœuf au braséro salle Phénix Moissannes samedi 23 mai 2026.

Lieu : salle Phénix

Adresse : Rue de la Mondoune

Ville : 87400 Moissannes

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif

Moissannes

Repas côte de bœuf au braséro

salle Phénix Rue de la Mondoune Moissannes Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-24 02:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Amateurs de bonne viande et de moments chaleureux, nous vous donnons rendez-vous pour une soirée autour d’une côte de bœuf grillée au braséro.
Au menu kir à la châtaigne, salade de cabécou chaud et de magret fumé, côte de bœuf, sauce au poivre ou au bleu, frites maison, fromage, flognarde aux pommes.   .

salle Phénix Rue de la Mondoune Moissannes 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 01 05 79  bureauamicalelaiquemoissannes@gmail.com

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English : Repas côte de bœuf au braséro

L’événement Repas côte de bœuf au braséro Moissannes a été mis à jour le 2026-04-14 par Terres de Limousin

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