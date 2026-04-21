Repas dansant à Saint-Martin Terressus Salle des fêtes Saint-Martin-Terressus

Saint-Martin-Terressus

Repas dansant à Saint-Martin Terressus

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Martin-Terressus Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Venez participer à un repas festif animé par Stéphane Villard tout en mangeant une bonne paëlla préparée par l’Auberge de Saint-Martin Terressus. .

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Martin-Terressus 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 89 42 25 cfsmt.87@gmail.com

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English : Repas dansant à Saint-Martin Terressus

L’événement Repas dansant à Saint-Martin Terressus Saint-Martin-Terressus a été mis à jour le 2026-04-21 par OT de Noblat