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Repas dansant à Saint-Martin Terressus Salle des fêtes Saint-Martin-Terressus

Repas dansant à Saint-Martin Terressus Salle des fêtes Saint-Martin-Terressus

Repas dansant à Saint-Martin Terressus Salle des fêtes Saint-Martin-Terressus samedi 23 mai 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Le Bourg

Ville : 87400 Saint-Martin-Terressus

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif

Saint-Martin-Terressus

Repas dansant à Saint-Martin Terressus

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Martin-Terressus Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Venez participer à un repas festif animé par Stéphane Villard tout en mangeant une bonne paëlla préparée par l’Auberge de Saint-Martin Terressus.   .

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Martin-Terressus 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 89 42 25  cfsmt.87@gmail.com

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English : Repas dansant à Saint-Martin Terressus

L’événement Repas dansant à Saint-Martin Terressus Saint-Martin-Terressus a été mis à jour le 2026-04-21 par OT de Noblat

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