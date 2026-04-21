Repas dansant à Saint-Martin Terressus Salle des fêtes Saint-Martin-Terressus
Repas dansant à Saint-Martin Terressus Salle des fêtes Saint-Martin-Terressus samedi 23 mai 2026.
Saint-Martin-Terressus
Repas dansant à Saint-Martin Terressus
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Martin-Terressus Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Venez participer à un repas festif animé par Stéphane Villard tout en mangeant une bonne paëlla préparée par l’Auberge de Saint-Martin Terressus. .
Salle des fêtes Le Bourg Saint-Martin-Terressus 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 89 42 25 cfsmt.87@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas dansant à Saint-Martin Terressus
L’événement Repas dansant à Saint-Martin Terressus Saint-Martin-Terressus a été mis à jour le 2026-04-21 par OT de Noblat