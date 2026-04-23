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Vide grenier Le Bord du Lac Saint-Martin-Terressus

Vide grenier Le Bord du Lac Saint-Martin-Terressus

Vide grenier Le Bord du Lac Saint-Martin-Terressus dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Le Bord du Lac

Adresse : Camping le soleil levant

Ville : 87400 Saint-Martin-Terressus

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 3 3 3

Saint-Martin-Terressus

Vide grenier

Le Bord du Lac Camping le soleil levant Saint-Martin-Terressus Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Vide grenier organisé par Saint Martin No Limit ( asso de gym) entrée gratuite pour les visiteurs avec parking gratuit proche de la manifestation. Buvette et vente de pâtisserie.   .

Le Bord du Lac Camping le soleil levant Saint-Martin-Terressus 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 75 11 31  stmartinnolimit@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Saint-Martin-Terressus a été mis à jour le 2026-04-23 par Terres de Limousin

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