Vide grenier Le Bord du Lac Saint-Martin-Terressus

Saint-Martin-Terressus

Vide grenier

Le Bord du Lac Camping le soleil levant Saint-Martin-Terressus Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Vide grenier organisé par Saint Martin No Limit ( asso de gym) entrée gratuite pour les visiteurs avec parking gratuit proche de la manifestation. Buvette et vente de pâtisserie. .

Le Bord du Lac Camping le soleil levant Saint-Martin-Terressus 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 75 11 31 stmartinnolimit@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Saint-Martin-Terressus a été mis à jour le 2026-04-23 par Terres de Limousin