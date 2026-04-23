Vide grenier Le Bord du Lac Saint-Martin-Terressus
Vide grenier Le Bord du Lac Saint-Martin-Terressus dimanche 7 juin 2026.
Saint-Martin-Terressus
Vide grenier
Le Bord du Lac Camping le soleil levant Saint-Martin-Terressus Haute-Vienne
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Vide grenier organisé par Saint Martin No Limit ( asso de gym) entrée gratuite pour les visiteurs avec parking gratuit proche de la manifestation. Buvette et vente de pâtisserie. .
Le Bord du Lac Camping le soleil levant Saint-Martin-Terressus 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 75 11 31 stmartinnolimit@gmail.com
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Saint-Martin-Terressus a été mis à jour le 2026-04-23 par Terres de Limousin