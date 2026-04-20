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Repas Dansant Canet-de-Salars

Repas Dansant Canet-de-Salars

Repas Dansant Canet-de-Salars samedi 9 mai 2026.

Ville : 12290 Canet-de-Salars

Département : Aveyron

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif : 23 Tarif de base plein tarif Repas et soirée dansante

Canet-de-Salars

Repas Dansant

Canet-de-Salars Aveyron

Tarif : – – EUR
23
Tarif de base plein tarif
Repas et soirée dansante

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

19h30 Salle des Fêtes. Soirée repas dansant de fin de saison de la Canétoise avec l’orchestre Véronique POMIES. 23€ soirée + repas sur réservation obligatoire avant le 23/04 au 06 73 25 72 68 Christian ou 06 70 93 15 96 Martine. Places limitées.
23  .

Canet-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 73 25 72 68 

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English :

7:30pm Salle des Fêtes. La Canétoise end-of-season dinner-dance with Véronique POMIES. 23? evening + meal must be booked before 23/04 by calling 06 73 25 72 68 Christian or 06 70 93 15 96 Martine. Places are limited.

L’événement Repas Dansant Canet-de-Salars a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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