Canet-de-Salars

Thé Dansant

Camping Le Caussanel Canet-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-12

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09 2026-06-16 2026-06-23 2026-06-30 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29

14h30 à 19h30 Camping le Caussanel. Ouvert à tous, sans réservation. Pâtisserie offerte. Informations au 06 80 56 34 98 ou 06 81 73 46 34. Possibilité de repas sur place le midi ou le soir, sur réservations au 06 59 20 05 62.

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Camping Le Caussanel Canet-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 80 56 34 98

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English :

2.30pm to 7.30pm Camping le Caussanel. Open to all, no reservation required. Complimentary pastries. Information on 06 80 56 34 98 or 06 81 73 46 34. Meals available on site for lunch or dinner, by reservation on 06 59 20 05 62.

L’événement Thé Dansant Canet-de-Salars a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)