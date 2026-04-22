Fête du Village Canet-de-Salars
Fête du Village Canet-de-Salars vendredi 21 août 2026.
Canet-de-Salars
Fête du Village
Canet-de-Salars Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
21h Salle des Fêtes. Quine des Estivants. Programme à venir…
.
Canet-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 21 33 72 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
9pm Salle des Fêtes. Quine des Estivants. Program to come…
L’événement Fête du Village Canet-de-Salars a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Canet-de-Salars (Aveyron)
- Repas Dansant Canet-de-Salars 9 mai 2026
- Thé Dansant Canet-de-Salars 12 mai 2026
- Spectacle à la Ferme Canet-de-Salars 6 août 2026