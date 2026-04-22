Canet-de-Salars

Fête du Village

Canet-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

21h Salle des Fêtes. Quine des Estivants. Programme à venir…

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Canet-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 21 33 72 65

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English :

9pm Salle des Fêtes. Quine des Estivants. Program to come…

L’événement Fête du Village Canet-de-Salars a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)