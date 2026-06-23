Canet-de-Salars

Chasse gardée Cinéma plein air

Canet-de-Salars Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Le comité des fêtes de Canet de Salars, le cinéma de Salles Curan et l’Agence Lévézou Attractivité et Tourisme vous présentent le film Chasse gardée , place de la mairie à Canet de Salars (repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps).

Buvette sur place !

Résumé Deux ans se sont écoulés à Saint Hubert. La vie y est paisible, peut-être trop pour Adélaïde et Simon qui souffrent du manque d’amis de leur âge. C’est sans compter sur l’arrivée de Stanislas, le fils de Bernard (l’ancien président des chasseurs du village), qui revient vivre à la campagne avec sa femme et ses deux enfants. Ils sont beaux, jeunes, et sympas. Leur seul défaut ils pratiquent la chasse à courre ! La paix du village va être mise à mal nouveaux voisins, nouveaux problèmes… 6 .

Canet-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie

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English :

The Canet de Salars Festival Committee, the Salles Curan Movie Theater, and the Lévézou Attractiveness and Tourism Agency present the film Chasse gardée, at the Town Hall Square in Canet de Salars (the event will be moved to the festival hall in case of bad weather).

L’événement Chasse gardée Cinéma plein air Canet-de-Salars a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)