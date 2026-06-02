Canet-de-Salars

Fête du Village cinéma

Canet-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Salle des Fêtes. 8h30 randonnée VTT et pédestre à confirmer (résa sur hello asso). -14h Concours de pétanque en doublette (au terrain de pétanque)- 20h Apéro Concert avec Chamalots puis à 22h DJ Pepitox. Restauration rapide en continu.

.

Canet-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 21 33 72 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Salle des Fêtes. 8:30 a.m. Mountain bike and walking tours to be confirmed (bookings on hello asso). -2pm Double pétanque competition (at the pétanque ground) 8pm Apéro Concert with Chamalots then at 10pm DJ Pepitox. Continuous fast food.

L’événement Fête du Village cinéma Canet-de-Salars a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)