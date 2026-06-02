Fête du Village cinéma Canet-de-Salars
Fête du Village cinéma Canet-de-Salars samedi 22 août 2026.
Canet-de-Salars
Fête du Village cinéma
Canet-de-Salars Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Salle des Fêtes. 8h30 randonnée VTT et pédestre à confirmer (résa sur hello asso). -14h Concours de pétanque en doublette (au terrain de pétanque)- 20h Apéro Concert avec Chamalots puis à 22h DJ Pepitox. Restauration rapide en continu.
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Canet-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 21 33 72 65
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English :
Salle des Fêtes. 8:30 a.m. Mountain bike and walking tours to be confirmed (bookings on hello asso). -2pm Double pétanque competition (at the pétanque ground) 8pm Apéro Concert with Chamalots then at 10pm DJ Pepitox. Continuous fast food.
L’événement Fête du Village cinéma Canet-de-Salars a été mis à jour le 2026-06-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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