Canet-de-Salars

Fête du Village

Canet-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Salle des Fêtes. 8h30 randonnée VTT et pédestre (résa sur hello asso). 14h Concours de pétanque en doublette (au terrain de pétanque) 20h Apéro Concert avec Les Chamallows puis DJ Pepitox. Restauration rapide en continu.

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Canet-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 21 33 72 65

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English :

Salle des Fêtes. 8:30 a.m. Mountain biking and hiking (book on hello asso). 2pm Double pétanque competition (at the pétanque court) 8pm Apéro Concert with Les Chamallows, followed by DJ Pepitox. Continuous fast food.

L’événement Fête du Village Canet-de-Salars a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)