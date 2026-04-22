Canet-de-Salars

Cinéma de plein air

Canet-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

20h30- Place de la Mairie . Le Comité des Fêtes de Canet-de-Salars, le Cinéma de Salles-Curan et Mondes et Multitudes vous présentent programmation en cours. Tarif 6€ Repli intérieur en cas de mauvais temps. Buvette sur place à partir de 20h00.

Cinq ans après JURASSIC WORLD LE MONDE D’APRÈS, l’environnement de la planète s’est révélé hostile pour la plupart des dinosaures. Ceux qui subsistent vivent dans des zones équatoriales isolées, aux conditions proches de celles de leur ère d’origine. Parmi ces créatures terrifiantes, trois spécimens renferment peut-être la clé d’un remède capable de changer le destin de l’humanité. .

Canet-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com

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English :

20h30- Place de la Mairie . The Comité des Fêtes de Canet-de-Salars, the Cinéma de Salles-Curan and Mondes et Multitudes present: current program. Price 6? Indoor retreat in case of bad weather. Refreshment bar on site from 8:00 pm.

L’événement Cinéma de plein air Canet-de-Salars a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)