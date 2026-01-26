Spectacle à la Ferme

Canet-de-Salars Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

A partir de 19h30 à la Ferme, au Puech Arnal. Tour de magie et acrobaties suivi d’un repas local. Une immersion culturelle au cœur des fermes ! plus d’informations à venir…

Habituellement c’est un spectacle de théâtre, nouveauté cette année, ce sera un spectacle conté de magie et acrobaties en tout genre ! Programme détaillé à venir…. .

Canet-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie

From 7.30pm at La Ferme, Puech Arnal. Magic and acrobatics followed by a local meal. A cultural immersion in the heart of farms! More information to come…

