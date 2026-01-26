Spectacle à la Ferme Canet-de-Salars
Spectacle à la Ferme Canet-de-Salars jeudi 6 août 2026.
Spectacle à la Ferme
Canet-de-Salars Aveyron
A partir de 19h30 à la Ferme, au Puech Arnal. Tour de magie et acrobaties suivi d’un repas local. Une immersion culturelle au cœur des fermes ! plus d’informations à venir…
Habituellement c’est un spectacle de théâtre, nouveauté cette année, ce sera un spectacle conté de magie et acrobaties en tout genre ! Programme détaillé à venir…. .
Canet-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie
English :
From 7.30pm at La Ferme, Puech Arnal. Magic and acrobatics followed by a local meal. A cultural immersion in the heart of farms! More information to come…
