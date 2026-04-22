Fête du Village Canet-de-Salars
Fête du Village Canet-de-Salars dimanche 23 août 2026.
Canet-de-Salars
Fête du Village
Canet-de-Salars Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Dès 8h . Salle des Fêtes et Village. Vide grenier et Déjeuner de l’APE. Activités enfants. 14h Concours de pétanque en triplette. 16h Thé dansant suivi du Repas poule farcie animés par F. VERNHET (résa sur place).
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Canet-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 21 33 72 65
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English :
From 8am . Salle des Fêtes and Village. Flea market and APE lunch. Children’s activities. 2pm Petanque competition. 4 p.m. Tea dance followed by a poule farcie meal hosted by F. VERNHET (reservations on site).
L’événement Fête du Village Canet-de-Salars a été mis à jour le 2026-04-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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