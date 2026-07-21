AGENDA · Canet-de-Salars
Fête du Village cinéma de plein air Canet-de-Salars
jeudi 20 août 2026 · Canet-de-Salars
Informations pratiques
Canet-de-Salars
Fête du Village cinéma de plein air
Canet-de-Salars Aveyron
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
21h cinéma plein air 6€ place de la mairie
Chasse gardée 2 (2025)
6 .
Canet-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 21 33 72 65
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English :
9:00 p.m. Outdoor Movie Screening, 6 Place de la Mairie
Chasse gardée 2 (2025)
L’événement Fête du Village cinéma de plein air Canet-de-Salars a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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