Informations pratiques

Canet-de-Salars

Fête du Village cinéma de plein air

Canet-de-Salars Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

21h cinéma plein air 6€ place de la mairie

Chasse gardée 2 (2025)

6 .

Canet-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 21 33 72 65

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English :

9:00 p.m. Outdoor Movie Screening, 6 Place de la Mairie

Chasse gardée 2 (2025)

L’événement Fête du Village cinéma de plein air Canet-de-Salars a été mis à jour le 2026-07-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)