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AGENDA · Saint-Astier

Repas dansant Saint-Astier

samedi 10 octobre 2026 · Saint-Astier

Repas dansant Saint-Astier

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place de la République
Ville
24110 Saint-Astier
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Astier

Repas dansant

Place de la République Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 18:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

Repas dansant, paëlla 15 €/pers.

À partir de 18h, Place de la République. sur réservation.

Clocca Aureum 07 49 57 52 84
Repas dansant, paëlla 15 €/pers.

À partir de 18h, Place de la République. sur réservation.

Clocca Aureum 07 49 57 52 84   .

Place de la République Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 57 52 84 

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English : Repas dansant

Gourmet and craft market
Food trucks, refreshments

Musical entertainment, disco atmosphere

7pm, Le petit Pré

Clocca Aureum 07 49 57 52 84

L’événement Repas dansant Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-24 par Vallée de l’Isle en Périgord

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