Repas dansant Saint-Astier
samedi 10 octobre 2026 · Saint-Astier
Informations pratiques
Saint-Astier
Repas dansant
Place de la République Saint-Astier Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 18:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Repas dansant, paëlla 15 €/pers.
À partir de 18h, Place de la République. sur réservation.
Clocca Aureum 07 49 57 52 84
Repas dansant, paëlla 15 €/pers.
À partir de 18h, Place de la République. sur réservation.
Clocca Aureum 07 49 57 52 84 .
Place de la République Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 57 52 84
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English : Repas dansant
Gourmet and craft market
Food trucks, refreshments
Musical entertainment, disco atmosphere
7pm, Le petit Pré
Clocca Aureum 07 49 57 52 84
L’événement Repas dansant Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-24 par Vallée de l’Isle en Périgord
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