Informations pratiques

Saint-Astier

Repas dansant

Place de la République Saint-Astier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 18:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Repas dansant, paëlla 15 €/pers.

À partir de 18h, Place de la République. sur réservation.

Clocca Aureum 07 49 57 52 84

Repas dansant, paëlla 15 €/pers.

À partir de 18h, Place de la République. sur réservation.

Clocca Aureum 07 49 57 52 84 .

Place de la République Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 57 52 84

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English : Repas dansant

Gourmet and craft market

Food trucks, refreshments

Musical entertainment, disco atmosphere

7pm, Le petit Pré

Clocca Aureum 07 49 57 52 84

L’événement Repas dansant Saint-Astier a été mis à jour le 2026-07-24 par Vallée de l’Isle en Périgord