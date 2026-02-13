Repas dansant

salle des fêtes Villersexel Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

L’association de chasse de Villersexel vous propose un repas dansant à la salle des fêtes de Villersexel. Inscription jusqu’au 15 mars. .

salle des fêtes Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 64 60 01 accavillersexel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Repas dansant

L’événement Repas dansant Villersexel a été mis à jour le 2026-02-13 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL