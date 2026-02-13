Repas dansant Villersexel
Repas dansant
salle des fêtes Villersexel Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif enfant
Début : 2026-03-28 19:30:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
L’association de chasse de Villersexel vous propose un repas dansant à la salle des fêtes de Villersexel. Inscription jusqu’au 15 mars. .
salle des fêtes Villersexel 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 64 60 01 accavillersexel@gmail.com
