Cléré-sur-Layon

Repas de Famille du Domaine Famille Denis

6 Lieu-dit La Laiterie Cléré-sur-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 29 – 29 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Après le beau succès de son tout premier repas de famille , le domaine Famille Denis (Petit Clocher) remet le couvert !

C’est parti pour une nouvelle édition, toujours en mode guinguette et toujours 100% convivial.

Au menu un repas gourmand, de grandes tablées, de la musique live, et la dégustation des vins du domaine.

​Le verre de bienvenue vous est offert.

Rendez-vous le vendredi 3 juillet 2026 à 19h30.

Réservations obligatoires (nombre de places limité) ici https://www.billetweb.fr/repas-de-famille1 .

6 Lieu-dit La Laiterie Cléré-sur-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 54 51 contact@familledenis.fr

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English :

After the great success of its very first family meal , the Denis family estate (Petit Clocher) is back at it again!

L’événement Repas de Famille du Domaine Famille Denis Cléré-sur-Layon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Choletais