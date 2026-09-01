Repas de l’amitié au couvent de Bellemagny Bellemagny
dimanche 13 septembre 2026 · Bellemagny
Informations pratiques
Bellemagny
Repas de l’amitié au couvent de Bellemagny
14 rue du couvent Bellemagny Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 10:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
Au programme
10 H Messe à la Chapelle du Couvent
12 H Repas d’amitié L’expérience culinaire proposée par les Sœurs est avant tout une invitation à la générosité et au partage.
L’après-midi sera agrémentée de chants et de danses!
Les Sœurs Bénédictines vous ouvrent leurs portes et vous invitent à partager le Repas de l’Amitié, une belle journée placée sous le signe de la convivialité et de la joie.
Au menu
Entrée assiette de petites crudités et nems
Plat cuisse de poulet désossée, saucisse de Toulouse, pommes de terre sautées et salade verte
Dessert duo glacé napolitain
Café ou tisane offerts
Les repas sont à réserver à l’avance afin de faciliter l’organisation du déjeuner.
Le règlement des repas se fera à l’accueil, en espèces ou par chèque. Les boissons seront également à régler sur place eau, bière, vin blanc, rouge et rosé, sodas et Coca-Cola. .
14 rue du couvent Bellemagny 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 16 97 18 10 suzanneweiss68@yahoo.fr
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English :
On the schedule:
10:00 a.m.: Mass at the Convent Chapel
12:00 p.m.: Friendship Lunch: The culinary experience offered by the Sisters is, above all, an invitation to generosity and sharing.
The afternoon will be enlivened with songs and dances!
L’événement Repas de l’amitié au couvent de Bellemagny Bellemagny a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du Sundgau
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