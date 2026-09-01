Informations pratiques

Bellemagny

Repas de l’amitié au couvent de Bellemagny

14 rue du couvent Bellemagny Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 10:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Au programme

10 H Messe à la Chapelle du Couvent

12 H Repas d’amitié L’expérience culinaire proposée par les Sœurs est avant tout une invitation à la générosité et au partage.

L’après-midi sera agrémentée de chants et de danses!

Les Sœurs Bénédictines vous ouvrent leurs portes et vous invitent à partager le Repas de l’Amitié, une belle journée placée sous le signe de la convivialité et de la joie.

Au menu

Entrée assiette de petites crudités et nems

Plat cuisse de poulet désossée, saucisse de Toulouse, pommes de terre sautées et salade verte

Dessert duo glacé napolitain

Café ou tisane offerts

Les repas sont à réserver à l’avance afin de faciliter l’organisation du déjeuner.

Le règlement des repas se fera à l’accueil, en espèces ou par chèque. Les boissons seront également à régler sur place eau, bière, vin blanc, rouge et rosé, sodas et Coca-Cola. .

14 rue du couvent Bellemagny 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 16 97 18 10 suzanneweiss68@yahoo.fr

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English :

On the schedule:

10:00 a.m.: Mass at the Convent Chapel

12:00 p.m.: Friendship Lunch: The culinary experience offered by the Sisters is, above all, an invitation to generosity and sharing.

The afternoon will be enlivened with songs and dances!

L’événement Repas de l’amitié au couvent de Bellemagny Bellemagny a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du Sundgau