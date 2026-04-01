Repas des chasseurs de St Michel Escalus Linxe
Repas des chasseurs de St Michel Escalus Linxe samedi 18 avril 2026.
Linxe
Repas des chasseurs de St Michel Escalus
Salle des fêtes Linxe Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 12:00:00
fin : 2026-04-18 14:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Repas ouvert à tous.
Au menu (30 €) garbure, filet de merlu, civet de sanglier, biche à la plancha et son accompagnement, fromage, omelette norvégienne, café et vin rouge et rosé compris. Apéritif offert.
Sur inscription au 06 45 80 36 49. Paiement à la réservation. .
Salle des fêtes Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 80 36 49
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English : Repas des chasseurs de St Michel Escalus
L’événement Repas des chasseurs de St Michel Escalus Linxe a été mis à jour le 2026-04-11 par Côte Landes Nature Tourisme
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