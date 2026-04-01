Linxe

Repas des chasseurs de St Michel Escalus

Salle des fêtes Linxe Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 12:00:00

fin : 2026-04-18 14:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Repas ouvert à tous.

Au menu (30 €) garbure, filet de merlu, civet de sanglier, biche à la plancha et son accompagnement, fromage, omelette norvégienne, café et vin rouge et rosé compris. Apéritif offert.

Sur inscription au 06 45 80 36 49. Paiement à la réservation. .

Salle des fêtes Linxe 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 80 36 49

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English : Repas des chasseurs de St Michel Escalus

L’événement Repas des chasseurs de St Michel Escalus Linxe a été mis à jour le 2026-04-11 par Côte Landes Nature Tourisme