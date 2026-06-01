Repas du Comité des Fêtes Salle des Fêtes Rayet
Repas du Comité des Fêtes Salle des Fêtes Rayet samedi 13 juin 2026.
Rayet
Repas du Comité des Fêtes
Salle des Fêtes Route de rampieux Rayet Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
L’équipe du comité des fêtes vous propose un repas convivial à la salle des fêtes du Rayet.
N’oubliez pas de réserver (avant le 11 juin) et apporter vos assiettes et couverts.
L’équipe du comité des fêtes vous propose un repas convivial à la salle des fêtes du Rayet.
N’oubliez pas de réserver (avant le 11 juin) et apporter vos assiettes et couverts. .
Salle des Fêtes Route de rampieux Rayet 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 80 37 23
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English : Repas du Comité des Fêtes
The Comité des Fêtes team invites you to a convivial meal at the Salle des Fêtes du Rayet.
Don’t forget to reserve (before June 11) and bring your plates and cutlery.
L’événement Repas du Comité des Fêtes Rayet a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Coeur de Bastides
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