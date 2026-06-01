Repas du Comité des Fêtes Salle des Fêtes Rayet

Rayet

Repas du Comité des Fêtes

Salle des Fêtes Route de rampieux Rayet Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

L’équipe du comité des fêtes vous propose un repas convivial à la salle des fêtes du Rayet.

N’oubliez pas de réserver (avant le 11 juin) et apporter vos assiettes et couverts.

L’équipe du comité des fêtes vous propose un repas convivial à la salle des fêtes du Rayet.

N’oubliez pas de réserver (avant le 11 juin) et apporter vos assiettes et couverts. .

Salle des Fêtes Route de rampieux Rayet 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 80 37 23

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English : Repas du Comité des Fêtes

The Comité des Fêtes team invites you to a convivial meal at the Salle des Fêtes du Rayet.

Don’t forget to reserve (before June 11) and bring your plates and cutlery.

L’événement Repas du Comité des Fêtes Rayet a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Coeur de Bastides