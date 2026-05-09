Pouxeux

Repas et animations

Salle Jeanne d’Arc Pouxeux Vosges

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 12:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Repas convivial, buffet froid, 1 apéritif offert, animations, ambiance assurée.Tout public

15 .

Salle Jeanne d’Arc Pouxeux 88550 Vosges Grand Est +33 6 85 20 91 23

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English :

Convivial meal, cold buffet, 1 complimentary aperitif, entertainment, atmosphere guaranteed.

L’événement Repas et animations Pouxeux a été mis à jour le 2026-05-09 par OT EPINAL ET SA REGION