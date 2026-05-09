Repas et animations Pouxeux
Repas et animations Pouxeux dimanche 28 juin 2026.
Pouxeux
Repas et animations
Salle Jeanne d’Arc Pouxeux Vosges
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-28 12:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Repas convivial, buffet froid, 1 apéritif offert, animations, ambiance assurée.Tout public
15 .
Salle Jeanne d’Arc Pouxeux 88550 Vosges Grand Est +33 6 85 20 91 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Convivial meal, cold buffet, 1 complimentary aperitif, entertainment, atmosphere guaranteed.
L’événement Repas et animations Pouxeux a été mis à jour le 2026-05-09 par OT EPINAL ET SA REGION
À voir aussi à Pouxeux (Vosges)
- Zumba Family et bal karaoké salle Jeanne D’arc Pouxeux 6 juin 2026
- Feux d’artifices du 14 juillet Pouxeux 14 juillet 2026
- Grand marche nocturne Pouxeux 28 août 2026