Repas et soirée dansante années 90-2000 Salle polyvalente de Notre Dame de Grâce Guenrouet

Guenrouet

Repas et soirée dansante années 90-2000

Salle polyvalente de Notre Dame de Grâce Rue de l’Abbé Blanconnier Guenrouet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 19:00:00

fin : 2026-04-11 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Repas et soirée dansante année 90-2000

Samedi 11 avril à partir de 19h, salle polyvalente de Notre Dame de Grâce à Guenrouët

Aux platines

Solo Animawest

Kir offert jambalaya fromage dessert café

15€ sur place

12€ à emporter

Repas enfant 7€ (plateau repas froid)

Réservations possibles par tel au 07 70 82 11 01,

au Le Comptoir HC et au Bar La Cabane

et via Hello Asso https://www.helloasso.com/…/repas-soiree-dansante-90-2000

Organisateur Association des parents d’élèves de l’école Ste Marie .

Salle polyvalente de Notre Dame de Grâce Rue de l’Abbé Blanconnier Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Repas et soirée dansante années 90-2000 Guenrouet a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44