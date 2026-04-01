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Repas et soirée dansante années 90-2000 Salle polyvalente de Notre Dame de Grâce Guenrouet

Repas et soirée dansante années 90-2000 Salle polyvalente de Notre Dame de Grâce Guenrouet samedi 11 avril 2026.

Lieu : Salle polyvalente de Notre Dame de Grâce

Adresse : Rue de l'Abbé Blanconnier

Ville : 44530 Guenrouet

Département : Loire-Atlantique

Début : 2026-04-11T19:00:00

Fin : 2026-04-11T19:00:00

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Guenrouet

Repas et soirée dansante années 90-2000

Salle polyvalente de Notre Dame de Grâce Rue de l’Abbé Blanconnier Guenrouet Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 19:00:00
fin : 2026-04-11 19:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Repas et soirée dansante année 90-2000
Samedi 11 avril à partir de 19h, salle polyvalente de Notre Dame de Grâce à Guenrouët

Aux platines 
Solo Animawest

Kir offert jambalaya fromage dessert café 

15€ sur place
12€ à emporter
Repas enfant 7€ (plateau repas froid)

Réservations possibles par tel au 07 70 82 11 01,
au Le Comptoir HC et au Bar La Cabane
et via Hello Asso https://www.helloasso.com/…/repas-soiree-dansante-90-2000

Organisateur Association des parents d’élèves de l’école Ste Marie   .

Salle polyvalente de Notre Dame de Grâce Rue de l’Abbé Blanconnier Guenrouet 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Repas et soirée dansante années 90-2000 Guenrouet a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44

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