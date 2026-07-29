REPAS ET SOIRÉE D’OCTOBRE ROSE AVEC NELLY ET BIBI La Tour-sur-Orb
samedi 17 octobre 2026 · La Tour-sur-Orb
Informations pratiques
La Tour-sur-Orb
REPAS ET SOIRÉE D’OCTOBRE ROSE AVEC NELLY ET BIBI
La Tour-sur-Orb Hérault
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Soirée bal et repas d’octobre rose à l19h à la salle polyvalente de La Tour sur Orb
Avec Nelly et Bibi en live soirée dansante années 80/90 et tubes d’aujourd’hui
Menu apéritif, macaronade, dessert, vin et café 25€/pers.
Réservation 07 86 99 82 01
Soirée bal et repas d’octobre rose à l19h à la salle polyvalente de La Tour sur Orb
Avec Nelly et Bibi en live soirée dansante années 80/90 et tubes d’aujourd’hui
Menu apéritif, macaronade, dessert, vin et café 25€/pers.
Réservation 07 86 99 82 01 .
La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie +33 7 86 99 82 01
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English :
Pink October Dance and Dinner Night at 7:00 p.m. at the multipurpose hall in La Tour-sur-Orb
Featuring live performances by Nelly and Bibi—a dance party with hits from the ’80s and ’90s and today’s top songs
Menu: aperitif, macaronade, dessert, wine, and coffee—25? per person.
Reservations: 07 86 99 82 01
L’événement REPAS ET SOIRÉE D’OCTOBRE ROSE AVEC NELLY ET BIBI La Tour-sur-Orb a été mis à jour le 2026-07-29 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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