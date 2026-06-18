Crégols

Repas gaulois des chasseurs

Le bourg Crégols Lot

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 20:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Repas convivial entièrement réalisé par les chasseurs et leurs épouses, organisé par l'amicale des gorges du Bournac.

Repas convivial entièrement réalisé par les chasseurs et leurs épouses, organisé par l'amicale des gorges du Bournac.

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Le bourg Crégols 46330 Lot Occitanie +33 6 49 65 43 99 teulieryves@hotmail.fr

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English :

A friendly meal prepared entirely by the hunters and their wives, organized by the Bournac Gorges Association.

L’événement Repas gaulois des chasseurs Crégols a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cahors Vallée du Lot