Découverte du sentier karstique de Crégols Crégols
Découverte du sentier karstique de Crégols Crégols dimanche 13 septembre 2026.
Crégols
Découverte du sentier karstique de Crégols
Crégols Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 12:00:00
Date(s) :
2026-09-13
En partenariat avec la Réserve naturelle nationale du Lot pour la journée Internationale des grottes et du Karst.
En partenariat avec la Réserve naturelle nationale du Lot pour la journée Internationale des grottes et du Karst.
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Crégols 46330 Lot Occitanie
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English :
In partnership with the Lot National Nature Reserve for the International Caves and Karst Day.
L’événement Découverte du sentier karstique de Crégols Crégols a été mis à jour le 2026-05-11 par Pnr des Causses du Quercy