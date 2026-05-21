Découvrir Roger Gobron projection et exposition autour de l’artiste Prieuré de Trégoux Crégols
Découvrir Roger Gobron projection et exposition autour de l’artiste Prieuré de Trégoux Crégols lundi 20 juillet 2026.
Crégols
Découvrir Roger Gobron projection et exposition autour de l’artiste
Prieuré de Trégoux 430 chemin de Trégoux Crégols Lot
Tarif : 10 – 10 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 15:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Latitude, les Amis de Barbara Phillips vous invite à découvrir Roger Gobron à travers le film réalisé Jean-Noël Gobron, et l'exposition de ses oeuvres.
Latitude, les Amis de Barbara Phillips vous invite à découvrir Roger Gobron à travers le film réalisé Jean-Noël Gobron, et l'exposition de ses oeuvres.
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Prieuré de Trégoux 430 chemin de Trégoux Crégols 46330 Lot Occitanie
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English :
Latitude, les Amis de Barbara Phillips invites you to discover Roger Gobron through the film directed Jean-Noël Gobron, and the exhibition of his works.
L’événement Découvrir Roger Gobron projection et exposition autour de l’artiste Crégols a été mis à jour le 2026-05-21 par Pnr des Causses du Quercy
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