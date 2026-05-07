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Repas grillades Le Chalard

Repas grillades Le Chalard

Repas grillades Le Chalard dimanche 30 août 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 87500 Le Chalard

Département : Haute-Vienne

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Le Chalard

Repas grillades

Salle des fêtes Le Chalard Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 12:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Repas grillades, organisé par le Comité des fêtes, avec ambiance musicale.   .

Salle des fêtes Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 05 12 91 

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English : Repas grillades

L’événement Repas grillades Le Chalard a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pays de Saint-Yrieix

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