Repas grillades Le Chalard
Repas grillades Le Chalard dimanche 30 août 2026.
Le Chalard
Repas grillades
Salle des fêtes Le Chalard Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 12:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Repas grillades, organisé par le Comité des fêtes, avec ambiance musicale. .
Salle des fêtes Le Chalard 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 05 12 91
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English : Repas grillades
L’événement Repas grillades Le Chalard a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Pays de Saint-Yrieix
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