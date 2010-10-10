Repas Méchouï Bonneval
Repas Méchouï Bonneval samedi 6 juin 2026.
Bonneval
Repas Méchouï
Bonneval Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 12:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
L’association communale de chasse agréée organise un méchouï le Samedi 6 Juin à partir de 12h. Tombola. Réservation avant le 01 juin.
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Bonneval 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 05 14 84 72
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English :
The Association Communale de Chasse Agréée organizes a méchouï on Saturday June 6th from 12pm. Tombola. Please reserve before June 01.
L’événement Repas Méchouï Bonneval a été mis à jour le 2026-05-23 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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