Mignavillers

Repas Méchoui

salle des fêtes Mignavillers Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 12:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

L’association Les Greûtales de Mignavillers vous propose un repas méchoui à la salle des fêtes.

Ambiance familiale et conviviale.

Réservation avant le 01 juillet. .

salle des fêtes Mignavillers 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 18 21

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English : Repas Méchoui

L’événement Repas Méchoui Mignavillers a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL