Repas Méchoui Mignavillers
Repas Méchoui Mignavillers dimanche 5 juillet 2026.
Mignavillers
Repas Méchoui
salle des fêtes Mignavillers Haute-Saône
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 12:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
L’association Les Greûtales de Mignavillers vous propose un repas méchoui à la salle des fêtes.
Ambiance familiale et conviviale.
Réservation avant le 01 juillet. .
salle des fêtes Mignavillers 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 18 21
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English : Repas Méchoui
L’événement Repas Méchoui Mignavillers a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL
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