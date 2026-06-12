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Repas Méchoui Mignavillers

Repas Méchoui Mignavillers

Repas Méchoui Mignavillers dimanche 5 juillet 2026.

Adresse : salle des fêtes

Ville : 70400 Mignavillers

Département : Haute-Saône

Début : dimanche 5 juillet 2026

Fin : dimanche 5 juillet 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif : 8 8 Tarif enfant Tarif enfant

Mignavillers

Repas Méchoui

salle des fêtes Mignavillers Haute-Saône

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 12:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

L’association Les Greûtales de Mignavillers vous propose un repas méchoui à la salle des fêtes.
Ambiance familiale et conviviale.
Réservation avant le 01 juillet.   .

salle des fêtes Mignavillers 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 18 21 

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English : Repas Méchoui

L’événement Repas Méchoui Mignavillers a été mis à jour le 2026-06-12 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL

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