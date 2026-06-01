Mignavillers

Vide-greniers

place du village et plan d’eau Mignavillers Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 06:30:00

fin : 2026-06-21 18:00:00

Date(s) :

2026-06-21

L’association Les Greutales vous invite à leur vide-greniers dans les rues de Mignavillers. Sur la place du village et au plan d’eau.

Buffet, buvette, animations sur place et exposition de véhicules anciens. .

place du village et plan d’eau Mignavillers 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 18 21

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Mignavillers a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL