Vide-greniers Mignavillers
Vide-greniers Mignavillers dimanche 21 juin 2026.
Mignavillers
Vide-greniers
place du village et plan d’eau Mignavillers Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 06:30:00
fin : 2026-06-21 18:00:00
Date(s) :
2026-06-21
L’association Les Greutales vous invite à leur vide-greniers dans les rues de Mignavillers. Sur la place du village et au plan d’eau.
Buffet, buvette, animations sur place et exposition de véhicules anciens. .
place du village et plan d’eau Mignavillers 70400 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 18 21
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English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Mignavillers a été mis à jour le 2026-06-10 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL
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