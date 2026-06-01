Repas Mexicain au Château de l’Hurbe Château de l’Hurbe Saint-Laurent-d’Arce
Repas Mexicain au Château de l’Hurbe Château de l’Hurbe Saint-Laurent-d’Arce samedi 13 juin 2026.
Saint-Laurent-d’Arce
Repas Mexicain au Château de l’Hurbe
Château de l’Hurbe 27 Route de l’Hurbe Saint-Laurent-d’Arce Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 12:00:00
fin : 2026-06-13 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Repas Mexicain à ne pas manquer !
L’association vous invite à un voyage culinaire haut en couleurs le samedi 13 juin 2026 !
Venez partager un moment convivial et festif autour de délicieux plats mexicains saveurs épicées, recettes authentiques et ambiance chaleureuse seront au rendez-vous !
Que vous soyez amateur de cuisine du monde ou simplement curieux de découvrir de nouvelles saveurs, cette journée est faite pour vous !
Inscriptions ouvertes jusqu’au 10 juin.
N’attendez plus, réservez votre place et venez vivre une journée pleine de goût, de partage et de bonne humeur !
On vous attend nombreux ! .
Château de l’Hurbe 27 Route de l’Hurbe Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 95 35 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas Mexicain au Château de l’Hurbe
L’événement Repas Mexicain au Château de l’Hurbe Saint-Laurent-d’Arce a été mis à jour le 2026-06-02 par Bourg Cubzaguais Tourisme