Repas Mexicain au Château de l’Hurbe Château de l’Hurbe Saint-Laurent-d’Arce

Saint-Laurent-d’Arce

Repas Mexicain au Château de l’Hurbe

Château de l’Hurbe 27 Route de l’Hurbe Saint-Laurent-d’Arce Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 12:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Repas Mexicain à ne pas manquer !

L’association vous invite à un voyage culinaire haut en couleurs le samedi 13 juin 2026 !

Venez partager un moment convivial et festif autour de délicieux plats mexicains saveurs épicées, recettes authentiques et ambiance chaleureuse seront au rendez-vous !

Que vous soyez amateur de cuisine du monde ou simplement curieux de découvrir de nouvelles saveurs, cette journée est faite pour vous !

Inscriptions ouvertes jusqu’au 10 juin.

N’attendez plus, réservez votre place et venez vivre une journée pleine de goût, de partage et de bonne humeur !

On vous attend nombreux ! .

Château de l’Hurbe 27 Route de l’Hurbe Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 95 35 76

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English : Repas Mexicain au Château de l’Hurbe

L’événement Repas Mexicain au Château de l’Hurbe Saint-Laurent-d’Arce a été mis à jour le 2026-06-02 par Bourg Cubzaguais Tourisme