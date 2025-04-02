La Bernerie-en-Retz

Repas moules frites des Pompiers

Sous les Halles La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 18:00:00

fin : 2026-07-14 20:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Les Pompiers de la commune vous proposent un repas moules-frites en attendant le bal populaire et le feu d’artifice.





Le 14 juillet à La Bernerie-en-Retz c’est moules frites et bal populaire !

Dès 18h, les pompiers de la commune vous invitent à un repas moules frites sous les halles.

Au menu

moules frites préparées avec amour par les pompiers.

grillades

buvette avec boissons fraîches et vin.

ambiance conviviale et festive pour partager un moment gourmand en famille ou entre amis.

Tous les bénéfices seront reversés à l’œuvre des sapeurs-pompiers.

Après le repas, place au bal populaire !

Venez danser toute la nuit sur des rythmes endiablés et profitez de l’ambiance festive pour célébrer la Fête nationale.

Alors, ne manquez pas le rendez-vous !

Découvrez ici tous les événements de La Bernerie en Retz. .

Sous les Halles La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 70 56 animation@mairie-labernerie.fr

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English :

The local fire department will be serving up a mussels and French fries meal in the run-up to the ball and fireworks.

L’événement Repas moules frites des Pompiers La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2026-04-24 par I_OT Pornic