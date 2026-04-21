Repas musical et feu d’artifice de Beg-Meil Fouesnant
Repas musical et feu d’artifice de Beg-Meil Fouesnant lundi 13 juillet 2026.
Fouesnant
Repas musical et feu d’artifice de Beg-Meil
Cale de Beg-Meil Fouesnant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
À partir de 19h buvette, saucisses ou merguez frites ou crêpes.
Réservation sur place pour la restauration.
Animation musicale gratuite
> 23h feu d’artifice. .
Cale de Beg-Meil Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas musical et feu d’artifice de Beg-Meil
L’événement Repas musical et feu d’artifice de Beg-Meil Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-21 par OT FOUESNANT LES GLENAN
À voir aussi à Fouesnant (Finistère)
- L’ilôt d’artistes expositions Beg-Meil Fouesnant 27 avril 2026
- Ensemble Matheus | Double Baroque, Eden Beach Club, Fouesnant 29 avril 2026
- Ensemble Matheus | Musique l’Archipel Fouesnant 1 mai 2026
- Circuit n°16 Le Marais de Mousterlin Fouesnant Finistère 1 mai 2026
- Le bocage de Beg Meil Fouesnant Finistère 1 mai 2026