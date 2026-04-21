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Repas musical et feu d’artifice de Beg-Meil Fouesnant

Repas musical et feu d’artifice de Beg-Meil Fouesnant lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Cale de Beg-Meil

Ville : 29170 Fouesnant

Département : Finistère

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Fouesnant

Repas musical et feu d’artifice de Beg-Meil

Cale de Beg-Meil Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

À partir de 19h buvette, saucisses ou merguez frites ou crêpes.
Réservation sur place pour la restauration.
Animation musicale gratuite
> 23h feu d’artifice.   .

Cale de Beg-Meil Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 18 87 

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English : Repas musical et feu d’artifice de Beg-Meil

L’événement Repas musical et feu d’artifice de Beg-Meil Fouesnant a été mis à jour le 2026-04-21 par OT FOUESNANT LES GLENAN

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