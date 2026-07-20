Repas paella Salle d’activités Ruat-Carguessac Beauville

Informations pratiques

Beauville

Repas paella

Salle d’activités Ruat-Carguessac 1383 Route de la Petite Séoune Beauville Lot-et-Garonne

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

MENU

Sangra et Tapas

Gaspacho

Paella

Dessert

Café

Vin compris

Adultes 23 €

Enfants 11 €

(moins de 12 ans)

Réservations par téléphone

AU

05 53 95 40 14

05 53 78 00 62

MENU

Sangra et Tapas

Gaspacho

Paella

Dessert

Café

Vin compris

Adultes 23 €

Enfants 11 €

(moins de 12 ans)

Réservations par téléphone

AU

05 53 95 40 14

05 53 78 00 62 .

Salle d’activités Ruat-Carguessac 1383 Route de la Petite Séoune Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 78 00 62

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English : Repas paella

MENU

Sangria and Tapas

Gazpacho

Paella

Dessert

Coffee

Wine included

Adults: 23 ?

Children: 11 ?

(under 12 years old)

Reservations by phone

AT

05 53 95 40 14

05 53 78 00 62

L’événement Repas paella Beauville a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Destination Agen