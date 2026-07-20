Repas paella Salle d’activités Ruat-Carguessac Beauville
dimanche 2 août 2026 · Salle d'activités Ruat-Carguessac · Beauville
Informations pratiques
Beauville
Repas paella
Salle d’activités Ruat-Carguessac 1383 Route de la Petite Séoune Beauville Lot-et-Garonne
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
MENU
Sangra et Tapas
Gaspacho
Paella
Dessert
Café
Vin compris
Adultes 23 €
Enfants 11 €
(moins de 12 ans)
Réservations par téléphone
AU
05 53 95 40 14
05 53 78 00 62
MENU
Sangra et Tapas
Gaspacho
Paella
Dessert
Café
Vin compris
Adultes 23 €
Enfants 11 €
(moins de 12 ans)
Réservations par téléphone
AU
05 53 95 40 14
05 53 78 00 62 .
Salle d’activités Ruat-Carguessac 1383 Route de la Petite Séoune Beauville 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 78 00 62
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English : Repas paella
MENU
Sangria and Tapas
Gazpacho
Paella
Dessert
Coffee
Wine included
Adults: 23 ?
Children: 11 ?
(under 12 years old)
Reservations by phone
AT
05 53 95 40 14
05 53 78 00 62
L’événement Repas paella Beauville a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Destination Agen
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