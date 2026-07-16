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AGENDA · Truchtersheim

Repas paroissial Truchtersheim

dimanche 22 novembre 2026 · Truchtersheim

Repas paroissial Truchtersheim

Informations pratiques

Début
dimanche 22 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
20A rue de la Gare
Ville
67370 Truchtersheim
Département
Bas-Rhin
Tarif

Truchtersheim

Repas paroissial

20A rue de la Gare Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-22 12:00:00
fin : 2026-11-22 16:00:00

Date(s) :
2026-11-22

La Paroisse Sts Pierre et Paul de Truchtersheim vous convie à son traditionnel baeckeofe aux trois viandes avec salade verte, fromages, dessert et café.
Informations et réservations auprès d’Annie Wagner au 03 88 69 80 30 ou par mail annie.wagner@orange.fr.   .

20A rue de la Gare Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 69 80 30  annie.wagner@orange.fr

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English :

L’événement Repas paroissial Truchtersheim a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

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