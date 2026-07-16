Repas paroissial Truchtersheim
dimanche 22 novembre 2026 · Truchtersheim
Informations pratiques
Truchtersheim
Repas paroissial
20A rue de la Gare Truchtersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-22 12:00:00
fin : 2026-11-22 16:00:00
Date(s) :
2026-11-22
La Paroisse Sts Pierre et Paul de Truchtersheim vous convie à son traditionnel baeckeofe aux trois viandes avec salade verte, fromages, dessert et café.
Informations et réservations auprès d’Annie Wagner au 03 88 69 80 30 ou par mail annie.wagner@orange.fr. .
20A rue de la Gare Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 69 80 30 annie.wagner@orange.fr
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English :
L’événement Repas paroissial Truchtersheim a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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